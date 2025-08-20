Данных о погибших и пострадавших не поступало

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют крупное возгорание сухой растительности на горе Верблюд в Ставропольском крае. Возгорание возникло на западной окраине горы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На западной окраине горы Верблюд происходит горение сухой растительности по фронту 3 км", - пояснили в пресс-службе.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 10 человек и 3 единицы техники.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, спасатели уже занимаются тушением огня на горе.

По данным регионального главка МЧС, продолжается тушение очагов огня и на горе Машук в Пятигорске. "Остался один очаг 700 кв. м", - уточнили в управлении.