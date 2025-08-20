Также Ирина Гербекова обвиняется в мошенничестве

ЧЕРКЕССК, 20 августа. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Карачаево-Черкесии (КЧР) Ирина Гербекова не признает вину в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в Черкесском горсуде, где рассматривается дело.

"В судебном заседании прокурор завершил предъявлять обвинение бывшему заместителю председателя КЧР Ирине Гербековой и четырем другим фигурантам дела. Гербекова, которая обвиняется по четырем статьям УК РФ, вину в инкриминируемых ей 33 преступлениях признала только частично по статье ст. 160 УК РФ (растрата). Вину в мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом не признает", - сказал собеседник агентства.

Одна из подсудимых также частично признала вину по ст. 160 УК РФ (растрата). Остальные три фигуранта вину в суде не признали, отметил представитель суда. Фигуранты дела обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, участники ОПС с сентября 2015 года по октябрь 2022 года похитили более 30 млн рублей бюджетных средств при ремонте медучреждения республики, закупке различных товаров для нужд больницы, оказании услуг, выдаче заработной платы работникам, приобретении топлива для служебного транспорта. Неправомерно были также растрачены средства, полученные от доходной платной деятельности больницы. На основании поддельных платежных документов, представленных в управление федерального казначейства по КЧР, осуществлялись переводы средств за якобы выполненные работы и оказанные услуги на счета третьих лиц в различных кредитных организациях.

В состав преступного сообщества вошли замглавного врача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер и работники бухгалтерии, заведующий аптекой, начальник отдела учета и контроля за оказанием платных услуг, два индивидуальных предпринимателя и иные лица. Создала и возглавила ОПС экс-зампреда правительства КЧР Гербекова, ранее занимавшая должность главврача республиканской клинической больницы.

Уголовные дела в отношении замглавного врача по хозяйственным вопросам, его супруги - предпринимательницы и главбуха больницы, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматриваются в особом порядке. В июле 2025 года прекращено дело в отношение замглавврача в связи со смертью подсудимого.