Подозреваемая шла по площади города с двухлетней дочерью на руках, а затем несколько раз с силой ударила ребенка головой об асфальт

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая бросила на асфальт двухлетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Иванова СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 20 августа подозреваемая шла по площади Революции с двухлетней дочерью на руках. Находясь на тротуаре, женщина с силой несколько раз ударила ребенка головой об асфальт. Из-за неадекватного поведения женщины прохожие вызвали сотрудников полиции и скорой помощи. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемая доставлена в стационар, ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В пресс-службе добавили, что следователи и следователи-криминалисты СК осмотрели место происшествия, устанавливаются очевидцы и иные свидетели. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.