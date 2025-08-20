Россиянка получила 10 лет тюрьмы во Вьетнаме за убийство соотечественника

Суд также постановил после отбытия наказания выдворить осужденную за пределы территории Вьетнама

ХАНОЙ, 20 августа. /ТАСС/. Народный суд вьетнамской провинции Кханьхоа приговорил в среду россиянку к 10 годам лишения свободы за убийство соотечественника. Суд также постановил после отбытия наказания выдворить осужденную за пределы территории Вьетнама.

Согласно обвинительному заключению, граждане России Кристина Хуако и Ярослав Новопашин снимали жилье в приморском городе Нячанге. Установлено, что между сожителями часто возникали конфликты на почве употребления алкоголя и наркотиков. В ходе ссоры 15 ноября 2023 года россиянка ударила молодого человека ножом в грудь, в результате чего тот умер.