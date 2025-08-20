В Оймяконском районе Якутии остаются подтопленными девять дворов

Эвакуировали 13 человек

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Подтопления остаются в девяти дворовых территориях в Оймяконском районе Якутии, где наблюдается подъем уровня воды на реке Индигирке после дождей. Эвакуированы 13 человек, сообщил министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков в своем Telegram-канале.

"По данным гидрологического мониторинга, на реке Индигирке наблюдается разнонаправленная динамика. В пункте Оймякон уровень продолжает подниматься (прирост плюс 1 см). В то же время в селе Сордоннох спад на 8 см. Подтоплены дворовые территории в селах, в зоне подтопления остаются девять дворов. Важно отметить, что организована эвакуация наиболее уязвимых категорий граждан: 13 пассажиров, среди которых беременная женщина и дети, приехавшие на летний отдых, были своевременно вывезены из опасной зоны с направлением в безопасные районы", - написал Лепчиков.

Во всех ключевых населенных пунктах Оймяконского района развернуты пункты временного размещения. По данным министра, в селе Оймякон работают 10 спасателей, в селе Хара-Тумул выставлены круглосуточные посты.

На текущей неделе сильные дожди, прошедшие в восточных районах, привели к повышению уровня воды на реке Индигирке. Как сообщил 20 августа глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24", в ближайшие дни ожидается стабильное снижение уровней воды.

Ранее в начале июля на северо-востоке республики также прошли обильные осадки, которые вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, пострадали 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды.