Заведено уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Силовики задержали мужчину, который убил и обезглавил двух человек в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Нижегородской области.

Следствие полагает, что в августе фигурант находился в квартире вместе со знакомыми мужчиной и женщиной. Они поссорились, и обвиняемый нанес своим жертвам ножевые удары в шею, а затем отчленил их головы. Части тел он скрыл в гаражном массиве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). <…> Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый за преступления против личности 41-летний уроженец города Калининграда. В ближайшее время судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.