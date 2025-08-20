В Шебекине при атаке дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина

Житель получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения

БЕЛГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму в результате атаки вражеского дрона на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Когда вышли из МКД (многоквартирного дома - прим. ТАСС), зазвучала сирена беспилотной опасности, зашли в подъезд. В этот момент услышали взрыв. Недалеко от нас дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Ранен мирный житель", - сообщил глава региона, который находится в рабочей поездке в Шебекине.

Гладков уточнил, что у мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.