В Харьковской области дрон ВСУ ударил по машине сотрудников ВГА

Никто не пострадал

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали дрон для удара по автомобилю сотрудников военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, перевозившему хлеб и топливо для генераторов, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"После вчерашней атаки по пассажирскому микроавтобусу в селе Граково, на котором доставляли мирных жителей в поселок Троицкое для посещения лечебного учреждения и оформления необходимых документов, украинские неонацисты, применяя БПЛА, в селе Таволжанка нанесли несколько ударов по автомобилю ВГА Харьковской области. На этом автомобиле везли людям хлеб и топливо для генераторов. Сотрудники администрации не пострадали. Они успели покинуть транспортное средство до того, как автомобиль был атакован украинскими дронами", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.