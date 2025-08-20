Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила признательность властям Киргизии за внимание к происшествию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ находится в контакте с российским посольством в Бишкеке по вопросу спасения застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию. Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры", - сообщила дипломат.

Захарова отметила, что российское посольство с первого дня происшествия с Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации.

"16 августа в зону происшествия был направлен спасательный вертолет Минобороны Киргизии. Однако из-за плохих погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4 600 м, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой вертолет Минобороны Киргизии. К сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5 500 м", - добавила она. - "19 августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Наговициной. С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займут определенное время".

Накануне со склонов пиков Победы (7 439 м) и Хан-Тенгри (7 010 м) вертолетами Минобороны Киргизии в базовые высокогорные лагеря Южный Иныльчек и Поляна было эвакуировано 62 человека, в том числе альпинисты, спасатели и туристы. Среди них граждане России, Великобритании, Казахстана, Киргизии и Китая. Помимо этого, с Хан-Тенгри было вывезено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова. По информации МО, группа из восьми спасателей пытается добраться до предполагаемого местонахождения российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла в районе пика Победы, но пока им это не удалось.

Россиянка, сломавшая ногу, находится на пике Победы с 12 августа. Пытавшийся оказать ей помощь итальянский альпинист погиб. Еще два человека, входившие в состав этой группы восходителей, среди которых граждане России и Германии, эвакуированы в безопасное место.

