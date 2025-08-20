В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадали два человека

Беспилотники атаковали пять муниципалитетов региона

БЕЛГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Пять муниципалитетов Белгородской области атакованы ВСУ, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Валуйском округе в результате обстрела села Борки наш боец получил ранение. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. В селе Бочковка Белгородского района беспилотник атаковал частный дом. Мужчина, находящийся в доме, получил ранение живота", - сообщил глава региона в Telegram-канале, уточнив, что скорая доставляет раненого в областную клиническую больницу.