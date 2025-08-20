По разным причинам им требовалось оперативно попасть в город

МАГАДАН, 20 августа. /ТАСС/. В Магадан вертолетом доставили восемь человек, которым требовалось оперативно попасть в город, с перекрытых из-за паводков участков трассы в районе поворота на Омсукчан. Об этом сообщил глава Магаданской области Сергей Носов.

"Вертолет "Авиации Колымы" доставил в Магадан восемь человек из тех, кто оказался на трассе между перекрытых участков, в районе поворота на Омсукчан. По разным причинам им требовалось оперативно попасть в город", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ночевать на месте остались водители большегрузов, которым была доставлена вода и пайки. Кроме того, помощь изолированным в результате ЧП людям оказывает расположенная неподалеку золотодобывающая артель. Носов отметил, что самочувствие пассажиров нормальное и медицинская помощь им не требуется. Они были переправлены в пункты временного размещения на автобусах.

"Под контролем остается ситуация в населенных пунктах, на всех трассах региона, дорожные службы продолжают работу круглосуточно для скорейшего восстановления проезда", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за паводка на отрезанных участках трассы оказалось изолированно около 40 машин и их пассажиров.