От дальнейшего участия в процессе до этапа прений потерпевшие отказались

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Михаил Матвеев, уголовное дело о покушении на убийство которого рассматривает суд Промышленного района Самары, на допросе в качестве потерпевшего заявил, что рассчитывал, что удостоверение депутата остановит нападавших. Суд удовлетворил ходатайство адвоката депутата об освобождении его от дальнейшего участия в процессе до начала прений, передает корреспондент ТАСС.

По версии следствия, 18 июля 2024 года в Самаре злоумышленники вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытался пресечь оказавшийся рядом депутат. По данным следствия, обвиняемые нанесли своим жертвам удары палками и камнем. После конфликта депутату Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Михаил Матвеев впервые лично принял участие в судебном заседании по уголовному делу о покушении на убийство двух человек - потерпевшими проходят он и его водитель. В частности, отвечая на вопрос судьи о том, зачем он вмешался в драку, а не просто вызвал полицию, Матвеев пояснил, что "не мог пройти мимо" и что рассчитывал, что показанное депутатское удостоверение остановит людей, которые проявляли агрессию.

"Будучи вооруженными палками и камнями, они [подсудимые] продолжали идти по улице и этим представляли угрозу гражданам. Поэтому мы приняли решение их задержать как максимум и как минимум сфотографировать их лица. <…> В моем понимании любой человек, когда видит, что перед ним стоит человек, демонстрирующий удостоверение красного цвета и снимающий его на видео, не будет в этот момент сам себе зарабатывать срок. <…> Мои действия носили в значительной степени демонстрационный характер с целью их остановить", - сказал Матвеев.

От дальнейшего участия в процессе до этапа прений потерпевшие отказались. Соответствующее ходатайство заявил адвокат депутата Андрей Соколов. "Вместе с тем оба потерпевших поддерживают позицию государственного обвинителя. Они настаивают на том, что подсудимые не заслуживают снисхождения и должны понести строгую ответственность", - добавил адвокат. Суд удовлетворил ходатайство, освободив Матвеева и его водителя от дальнейшего участия в судебном заседании. Депутат при этом не исключил свое участие в прениях.

30 июля Промышленный районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух 20-летних мужчин и 16-летнего подростка. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ходе следствия обвиняемые частично признавали вину. Двое из них подтвердили факт нанесения телесных повреждений, отметив, что умысла на убийство у них не было.