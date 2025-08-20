20 августа, 21:25

На трассе под Белгородом подорвался автомобиль

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
Пострадали два мирных жителя

БЕЛГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. В Краснояружском районе Белгородской области два человека получили ранения после наезда автомобиля на взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка - Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве", - сообщил глава региона.

Он уточнил, что у мужчины медики диагностировали баротравму, у женщины, предварительно, ушиб поясничной области, ее доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. 

