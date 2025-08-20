Обстоятельства происшествия устанавливаются

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. В одном из водоемов в селе Казинка на Ставрополье утонули три человека. По предварительным данным, это дядя и двое его несовершеннолетних племянников, сообщает противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края.

"Звонок поступил спасателям около 18 часов. Сообщалось, что в одном из водоемов села Казинка, запрещенном для купания, предположительно утонули дядя и двое его несовершеннолетних племянников. К месту трагедии незамедлительно отправились водолазы. Найдены все три тела", - говорится в сообщении.

Поисковые работы завершены. Обстоятельства происшествия устанавливаются.