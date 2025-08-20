Атака велась из неизвестного артиллерийского орудия со стороны города Никополь

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя, среди которых несовершеннолетний, получили ранения в результате обстрела прифронтового города Каменка-Днепровская со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Поступило сообщение о ранении мальчика 2014 года рождения в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Ребенок госпитализирован с осколочными ранениями. Кроме того, в результате обстрела пострадала женщина 1965 года рождения. У нее открытый перелом локтевого сустава и ранение брюшной полости. Она также госпитализирована", - проинформировали там.

Обстрел велся из неизвестного артиллерийского орудия со стороны города Никополь, находящегося под контролем Украины.