Оба раза женщина спала, но находилась в сознании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пассажирку поезда Волгоград - Москва, которая впала в кому из-за инсульта, дважды осматривали медики частной клиники "РЖД - медицина" в Липецкой области. Оба раза женщина спала, но находилась в сознании, просыпалась и отвечала на вопросы, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Анна Маркова.

Ранее в Telegram-канале "Осторожно, новости" появилась информация, что пассажирка поезда, ехавшая с двумя детьми из Волгограда в Москву, впала в кому из-за инсульта. Мать женщины рассказала журналистам, что 12 августа ее дочери в дороге стало плохо, попутчики попросили начальника поезда вызвать скорую. В Липецке прибывшие медики осмотрели женщину, заявив, что она просто спит. В Москве женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали венозный инфаркт: у нее произошло кровоизлияние в мозг, потребовалась трепанация черепа. По мнению издания, липецкие медики спутали ишемический инсульт, который случился в пути, со сном.

"Пассажирку по имени Елена действительно осматривали на территории нашего региона. Причем дважды. Ранним утром в Липецке и затем в 7 утра в Ельце. Оба раза женщина спала, но была в сознании. Просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров", - сообщила Маркова.

По ее словам, осмотр проводили медики частной клиники "РЖД - медицина", которые не являются сотрудниками подведомственных Минздраву Липецкой области лечебных учреждений.

"Медики говорили по телефону с матерью пациентки. Выяснилось, что у москвички есть тяжелое хроническое заболевание. И при приеме таблеток от него часто бывает сонливость", - уточнила глава Минздрава Липецкой области, отметив, что "правовую оценку действиям коллег дадут специалисты".