Более 56 тыс. пострадали

ХАРАРЕ, 20 августа. /ТАСС/. Не менее 47 человек погибли, более 56,7 тыс. пострадали в результате наводнения в Нигере. Об этом сообщила газета Journal du Niger со ссылкой на данные Главного управления гражданской обороны западноафриканского государства.

По данным издания, страна с обычно пустынным и засушливым климатом оказалась охвачена крупной гуманитарной катастрофой вследствие продолжительных ливней, которые не стихают несколько недель.

Резко поднялся уровень воды в реке Нигер, она разлилась во многих местах. Бедствие затронуло 339 населенных пунктов. По данным синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время не ожидается.