Наблюдаются перебои со связью, сообщили в Минцифры Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /ТАСС/. Авария на волоконно-оптической линии связи произошла в 140 км от села Анавгай на севере Камчатки. К месту порыва вылетела бригада для восстановления связи, сообщили ТАСС в Минцифры Камчатского края.

"В 140 км от села Анавгай произошел обрыв волоконно-оптического кабеля. В настоящее время специалисты в составе ремонтной бригады вылетели на вертолете к месту аварии для уточнения причин и восстановления связи в отдаленных районах Камчатки", - рассказали в профильном министерстве.

На севере Камчатки наблюдаются перебои со связью. О сроках восстановительных работ пока не сообщается.

Анавгай - село на Камчатке в 500 км от Петропавловска-Камчатского, в котором проживает около 500 человек.