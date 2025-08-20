Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Системы оповещения работают в Кантемировском районе Воронежской области из-за угрозы непосредственной атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Кантемировский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он.

Позже глава региона сообщил, что опасность атаки беспилотников объявлена и на территории Россошанского района области.

Гусев также отметил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе сохраняется.

В новость внесены изменения (2:40 мск) - добавлена информация об объявлении угрозы атаки беспилотников в Россошанском районе Воронежской области.