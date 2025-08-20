Приговор в законную силу пока не вступил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который уклонился от исполнения своих обязанностей в период мобилизации, к 6 годам и 6 месяцам заключения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ [приговорен] к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ военнослужащий П. был лишен воинского звания", - говорится в сообщении.

Установлено, что военнослужащий 5 апреля 2025 года, желая временно уклониться от исполнения обязанностей в период мобилизации, не явился на службу в воинскую часть в срок без уважительных причин и проводил время по своему усмотрению до 7 июня, когда он был доставлен в военную комендатуру.

Приговор в законную силу пока не вступил.