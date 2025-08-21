Сейсмособытие произошло в 74 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан на глубине 41 км под морским дном

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение, которое произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Землетрясение произошло в 08:25 по сахалинскому времени (00:25 мск) в 74 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан на глубине 41 км под морским дном. Магнитуда составила 4,5, толчки могли ощутить на Шикотане и Кунашире силой 2-3 балла.