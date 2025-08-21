С организаторов съемки "Волшебника изумрудного города 2" требуют 93 млн рублей

Кассационную жалобу по этому приговору направлили в Верховный суд

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы требует взыскать 93 млн рублей с организаторов финансового сопровождения съемочного процесса фильмов и рекламы, которые ранее были условно осуждены за незаконную банковскую деятельность. Об этом сказано в судебных материалах Никулинского суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

"Взыскать с Демехиной Н. А., Зудовой О. А., Чабановой Е. Г. в федеральный бюджет сумму в размере 93 млн рублей, которая состоит из денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности, а также штрафа в двукратном размере этой суммы", - сказано в документе.

В 2024 бухгалтеры Демехина, Зудова и Чабанова были приговорены Никулинским судом Москвы к четырем годам условно за незаконную банковскую деятельность. При этом им не было назначено ни штрафа, ни запрета заниматься какой-либо деятельностью. Согласно судебному документу, в период с 06.12.2016 по 13.10.2021 Демехина создала ОПГ, куда вовлекла свою мать Зудову и подругу Чабанову, для осуществления такой незаконной банковской деятельности, как предоставление расчетных счетов и реквизитов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, используемыми для незаконной банковской деятельности. При этом никто из свидетелей по делу не подтвердил факт преступления. Также по делу не было ни пострадавших, ни ущерба.

Кассационная жалоба по этому приговору направлена в Верховный суд РФ.

Демехина владеет ИП, которое занимается финансовой организацией съемочных процессов киноиндустрии. На данный момент она работает над организацией съемок фильма "Волшебник изумрудного города 2". Зудова работает в компании режиссера Павла Лунгина, а Чабанова в рекламной кампании.