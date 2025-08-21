На тушение пожаров привлекли 437 человек с применением 4 единиц техники

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Лесные пожары в Якутии действуют на площади свыше 2,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 10 лесных пожаров на площади 2 211 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского районов. Из них локализованы три пожара на площади 684 га. На тушение пожаров привлечены 437 человек с применением 4 единиц техники. Оперативность тушения - 63%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади, пройденной огнем, 4 га на территории Олекминского района.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 318 лесных пожаров на площади 157 041,5 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.