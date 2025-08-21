При этом глава региона Александр Гусев уточнил, что ранее введенный режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! В Кантемировском и Россошанском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА", - написал он. Угроза была объявлена в 02:11 мск.

При этом Гусев уточнил, что ранее введенный режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

Ранее Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО в одном из районов на юге области обнаружено и уничтожено уже более пяти БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Он отмечал, что в результате падения БПЛА без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов.