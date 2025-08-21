Среди них есть несовершеннолетний, сообщили в ГУ МВД по региону

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Автоавария, произошедшая в Самарской области, привела к травмированию четырех человек. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения двигался по автодороге в обход Сызрани в направлении Самары на автомобиле Subaru. В пути он совершил наезд на препятствие и машина опрокинулась.

"С места ДТП госпитализированы водитель и три пассажира: женщина 1984 года рождения, 18-летняя девушка и ребенок 2013 года рождения. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.