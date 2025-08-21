На Ямале приостановили работу паромной переправы Салехард - Лабытнанги

Причины такого решения не уточняются

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение паромов на переправе Салехард - Лабытнанги через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приостановлено. Об этом сообщается в аккаунте единой дежурно-диспетчерской службы Лабытнанги во "ВКонтакте".

"ЕДДС Лабытнанги информирует: <...> паромная переправа приостановила свою работу", - говорится в сообщении.

Причины приостановки работы не поясняются.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до Салехарда, административного центра Ямала. Население города составляет около 50 тыс. человек.