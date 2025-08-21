В Воронежской области приостановили движение поездов из-за падения БПЛА

Причиной стало отсутствие напряжения в контактной сети

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Движение по железной дороге приостановлено после падения БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"О движении поездов в Воронежской области. В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь - Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено", - сказано в сообщении.

Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО в одном из районов на юге области обнаружено и уничтожено уже более пяти БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Он отмечал, что в результате падения БПЛА без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов.