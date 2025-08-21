Сейчас приняты меры к вывозу несовершеннолетних с территории учреждения

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Работу детского лагеря в Новосибирской области, где, по данным СМИ, медики долгое время не могли диагностировать аппендицит у подростка, остановили после проверки надзорными ведомствами. Об этом сообщили Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

"После проверки прокуратуры за грубые нарушения при организации отдыха детей приостановлена работа детского лагеря "Лето" в селе Завьялово Искитимского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в проверке принял участие аппарат регионального Уполномоченного по правам ребенка, Роспотребнадзор, пожарный надзор, министерство здравоохранения, труда и социального развития региона, ГУ МВД по области. Проверкой выявлена угроза жизни и здоровью 148 детей, пребывающих в лагере.

Нарушения касаются требований законодательства при содержании детей, организации их питания и отдыха, оказании медицинской помощи. Сейчас приняты меры к вывозу несовершеннолетних с территории лагеря.