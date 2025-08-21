Экс-директора барнаульского жилфонда приговорили к семи годам колонии

Ее экстрадировали из Аргентины в Барнаул, где она была признана виновной в хищении свыше 121 млн рублей у жителей Алтайского края

БАРНАУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Суд приговорил экс-руководителя "Жилфонд Барнаул" Людмилу Авдюхину к семи годам колонии общего режима и штрафу. Она признана виновной в хищении более 121 млн рублей у жителей Алтайского края, сообщает корреспондент ТАСС из зала Индустриального районного суда Барнаула.

"Авдюхину Людмилу Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет со штрафом в сумме 800 тыс. рублей. Наказание в колонии общего режима", - сказала судья.