Сирены, в частности, сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь объявлена в некоторых областях на востоке и в центральной части Украины менее чем через полчаса после отмены предыдущего предупреждения.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены включились в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Предупреждение продолжает действовать в Житомирской, Ровненской и Черниговской областях, а также в нескольких районах столичного региона.

Одновременно сигналы отбоя поступили для западной части страны.