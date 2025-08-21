Перевозившего нелегально добытое золото сибиряка осудили на условный срок

Как сообщили в УФСБ по краю, всего из незаконного оборота изъято драгоценного металла на сумму более 17 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Жителя Иркутска, у которого изъяли нелегально добытое золото стоимостью 17 млн рублей, приговорили к трем годам условно. Первую партию золота у него изъяли в поезде в Красноярском крае, говорится в сообщении УФСБ по краю.

"Житель г. Иркутска приобрел у неустановленного лица сплавы золота, добытого незаконным путем. Впоследствии злоумышленник намеревался сбыть металл на аффинажный завод г. Новосибирска. Первая партия, приготовленная для реализации, была изъята оперативниками при транспортировке на ст. Иланская (Красноярский край), вторая обнаружена при обыске в мастерской мужчины. Всего из незаконного оборота изъято драгоценного металла на сумму более 17 млн рублей", - говорится в сообщении. Преступление было пресечено сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю совместно с иркутскими коллегами.

Кировский районный суд Иркутска признал 42-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тыс. рублей.