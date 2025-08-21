В Туве локализовали большинство лесных пожаров

На территории региона действуют 19 лесных возгораний на общей площади 2 042,5 га

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Туве сократилась на 300 га и составила 2 тыс. га, большинство пожаров локализовано на площади 1,5 тыс. га. В регионе нет действующих степных пожаров, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.

19 августа в Туву были направлены дополнительные федеральные силы для тушения лесных пожаров. Туда вылетело 35 авиапожарных. В регионе действует режим ЧС в лесах.

"По состоянию на 08:15 (04:15 мск) 21 августа 2025 года на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находится 19 лесных пожаров на общей площади 2 042,5 га, из них: локализовано 9 лесных пожаров на площади 1 509,5 га", - сообщили в министерстве. На утро 20 августа на территории республики действовало 23 лесных пожара на общей площади 2,3 тыс. га.

Лесные пожары действуют на территории трех лесничеств республики, часть из них - в труднодоступных местах. "В тушении пожаров задействовано 138 человек, в том числе сотрудники федеральной лесоохраны, и 9 единиц техники. Причинами в девяти случаях из десяти являются грозы, только в одном случае причиной возникновения горения стал переход с земель иных категорий", - пояснили в правительстве Тувы.

В Туве с 19 августа по 8 сентября введен особый противопожарный режим с полным запретом пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. Действуют высокие классы пожарной опасности.