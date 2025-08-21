В Приамурье завели дело после падения ребенка в кастрюлю с кипятком

По предварительной информации, несовершеннолетний получил ожоги на 69% поверхности тела

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования четырехлетнего ребенка в Серышевском районе Приамурья. Мальчик упал в кастрюлю с кипятком и получил ожоги на 69% поверхности тела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.

"Следственным отделом по Серышевскому району следственного управления СК РФ по Амурской области по факту получения в селе Рождественка четырехлетним мальчиком ожогов тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 20 августа 2025 года мать ребенка стирала вещи и кипятила воду в металлической кастрюле при помощи кипятильника. Мальчик остался без присмотра, оступился и упал в кастрюлю с кипятком. По предварительной информации, ребенок получил ожоги на 69% поверхности тела.

Прибывшие на вызов медики оказали помощь и транспортировали мальчика в Амурскую областную клиническую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе прокуратуры Амурской области сообщили, что по факту получения несовершеннолетним ожогов была организована проверка.