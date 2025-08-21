На мешавшего эвакуации в Курской области украинского боевика завели дело

Он подозревается в совершении теракта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении украинского боевика, подозреваемого в совершении теракта в Курской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, он мешал эвакуации мирного населения, а также расстреливал объекты гражданской инфраструктуры.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 225-го отдельного штурмового полка ВФУ Сергея Войтовича. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области", - сказала она.

Следствием установлено, что в июне Войтович совместно с военнослужащими Украины незаконно вторгся на территорию России. Находясь в селе Гордеевка Кореневского района Курской области, Войтович, вооруженный автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, с целью дестабилизации деятельности органов власти стрелял по объектам гражданской инфраструктуры и препятствовал эвакуации мирного населения. В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Гордеевка, а также причинен значительный имущественный ущерб местным жителям.

В ходе боевых действий Войтович был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Войтовича, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры с целью оценки причиненного ущерба.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного преступления, а также иные причастные лица", - заключила Петренко.