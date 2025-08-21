Подсудимый также незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в багажнике своего автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы за финансирование террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической организацией, запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель суда.

"Установлено, что в 2022 году подсудимый в социальной сети ознакомился с публикацией участника действующей на территории Сирийской Арабской Республики запрещенной международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", в которой было объявлено о сборе денежных средств для участников организации. 1 октября 2022 году он, находясь в г. Махачкале, осуществил перевод участнику международной террористической организации денежных средств. В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо денежного перевода, подсудимый в 2024 году незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в багажнике своего автомобиля до его изъятия силовиками.

В его отношении возбудили дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.