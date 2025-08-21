ТАСС: в Киргизии планируют добраться до россиянки на пике Победы за пять дней

В поисково-спасательной операции задействованы восемь квалифицированных специалистов из местной туристической компании "Ак-Сай трэвел" и вертолет Ми-8 Минобороны республики

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Отправившиеся в Киргизии на пик Победы на поиски российской альпинистки Натальи Наговициной спасатели рассчитывают добраться до нее в течение ближайших четырех-пяти дней. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском МЧС.

"В районе пика Победы сейчас наблюдается неустойчивая погода. Если условия позволят, то спасатели доберутся до места нахождения Наговициной за четыре-пять дней", - сказал он.

По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы восемь квалифицированных специалистов из местной туристической компании "Ак-Сай трэвел", через которую в республику приезжает большинство иностранных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии.

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 метров. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец умер от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 метров, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. Два других участника группы, граждане России и Германии, были благополучно эвакуированы в административный центр Иссык-Кульской области город Каракол.

С начала августа в Киргизии зарегистрировано сразу несколько ЧП с участием альпинистов, в том числе российских. 16 августа на пике Хан-Тенгри (7 010 метров) от отравления угарным газом скончался россиянин Алексей Ермаков. 19 августа на вертолетах Минобороны из базовых лагерей Южный Иныльчек и Поляна за шесть рейсов были вывезены 30 альпинистов из РФ, Казахстана, Киргизии, Китая и Великобритании, оказавшихся в сложных погодных условиях. 21 августа из ущелья Ала-Арча (Чуйская область) на вертолете МЧС были эвакуированы 2 заблудившихся российских альпиниста.

Как сообщил ТАСС в Федерации альпинизма Киргизии, сезон покорения вершин в республике ежегодно завершается как правило 20 августа, после этой даты в горах резко ухудшаются погодные условия.