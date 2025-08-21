В ЛНР из-за атак беспилотников ВСУ погибли два человека

Один получил ранения

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и один ранен в результате атак беспилотников ВСУ в Луганской Народной Республике. Пострадавшей женщине оказывается помощь, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В 3 часа ночи БПЛА самолетного типа ударил по хозяйственной постройке во дворе частного жилого дома в г. Артемовск Перевальского округа. Загорелась летняя кухня и сарай. Погибла пожилая женщина. В 07:30 мск беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Лисичанске. Погиб мирный житель", - говорится в сообщении.

54-летняя женщина с ранениями госпитализирована в городскую больницу.