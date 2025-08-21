Он признался, что по указанию брата вез документы и мобильный телефон для переправки на Украину

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) иностранца, пытавшегося вывезти из России похищенные документы по российскому ВПК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" Республики Дагестан задержан завербованный СБУ гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 г. р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", - сообщили в ЦОС. Задержанный признался, что по указанию проживающего на Украине брата - Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы 1981 г. р., являющегося агентом СБУ, вез документы и мобильный телефон для переправки на Украину.

В отношении иностранца следственным отделом УФСБ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации) УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех лиц, причастных к организации и совершению указанных преступлений, а также розыску заказчиков, добавили в ЦОС.

