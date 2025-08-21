По данным газеты Thairath, очевидцы сообщили об ощутимых толчках в высотных зданиях в центральной части Бангкока

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Мьянмы, неподалеку от города Янгон. Об этом сообщил Метеорологический департамент Таиланда.

По данным ведомства, очаг залегал на глубине 10 км в Андаманском море. Более слабые подземные толчки были зарегистрированы в районе города Нейпьидо. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным газеты Thairath, очевидцы сообщили об ощутимых толчках в высотных зданиях в центральной части Бангкока. В представительстве ТАСС в таиландской столице никаких последствий землетрясения не ощущалось.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта и привело к гибели в Мьянме 3,8 тыс. человек, пострадали более 5 тыс. От стихии также пострадал Таиланд, сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке, где произошло обрушение строящегося 30-этажного здания Управления генерального аудитора. В результате погибли более 90 строителей.