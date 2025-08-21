Пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером, или 4 676 м над уровнем моря

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Четыре новых извержения индонезийского вулкана Семеру произошли за день в провинции Восточная Ява в центральной части страны. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По его данным, пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером, или 4 676 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространяется в юго-западном направлении. В ведомстве призвали жителей не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.