Наибольший ущерб огонь нанес в Славяносербском муниципальном округе

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ликвидировали 34 возгорания на территории Луганской Народной Республики, огнем уничтожено более 36 га сухостоя. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"За последние 24 часа (20 августа) спасатели оперативно ликвидировали 34 пожара на территории Республики. Большинство из них - 32 возгорания - произошло на открытой территории. Огнем уничтожено более 36 га сухостоя", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по ЛНР добавили, что наибольший ущерб природным территориям нанесен в Славяносербском муниципальном округе - 15 га, в Лутугинском муниципальном округе - 8,5 га, в Старобельском муниципальном округе - 8 га.