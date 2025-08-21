Следователи будут ходатайствовать о его аресте на время следствия

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре предъявили обвинение мужчине в организации приготовления к убийству по найму знакомой своей бывшей супруги из-за неприязни на фоне развода. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый испытывал личную неприязнь к 20-летней знакомой бывшей супруги, полагая, что она могла повлиять на принятие женой решения о расторжении брака. По этой причине он решил организовать убийство девушки, для чего обратился к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя. Обвиняемый предоставил знакомому данные о личности девушки, месте ее работы и фотографию для передачи "исполнителю", а также отдал в качестве аванса 500 тыс. рублей , - говорится в официальном заявлении.

Все происходило под контролем правоохранительных органов. Исполнитель предоставил заказчику подтверждающие фото о якобы совершенном убийстве и получил от фигуранта дела оставшиеся 500 тыс. рублей. Затем заказчик убийства был задержан, у него дома проведен обыск.

Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте на время следствия.