Он исполнял обязанности руководителя компании-должника в 2008-2015 годах

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области принял определение, согласно которому экс-депутат городской думы Челябинска Олег Иванов, проходящий фигурантом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей, привлечен к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании "Альфастрой". Об этом говорится в картотеке суда.

"Суд определил признать доказанным наличие оснований для привлечения Иванова Олега Викторовича, Завгородней Татьяны Анатольевны к субсидиарной ответственности по обязательствам должника - общества с ограниченной ответственностью "Альфастрой", - говорится в картотеке.

По информации суда, было в частности учтено, что Иванов исполнял обязанности руководителя компании-должника в 2008-2015 годах, и с 13 мая 2019 года по 21 декабря 2023-го. Ему также принадлежало 100% долей в уставном капитале компании.

Ранее решением от 15 сентября 2023 года Иванов был признан банкротом, в отношении его имущества введена процедура реализации. 26 июня 2023 года сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска изменил Иванову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

В декабре 2022 года в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые сопровождают расследование уголовного дела. По версии следствия, Иванов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей.