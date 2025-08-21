Россиянин пропал на Пхукете во время купания в море

Инцидент произошел неподалеку от пляжа Найтхон на западном побережье в северной части острова

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Россиянин пропал без вести на Пхукете во время купания в Андаманском море в ночное время суток. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции курортной провинции.

По ее данным, инцидент произошел неподалеку от пляжа Найтхон на западном побережье в северной части острова. "35-летний россиянин Денис Коненков пропал без вести. Сообщение об этом поступило в полицейский участок района Сакху в 01:10 (21:10 мск среды). В связи с темным временем суток и сильными волнами не было возможности задействовать поисковые катера и водолазов. Поисковые работы начались при дневном свете", - указали в полиции.

В генеральном консульстве России в провинции Пхукет ТАСС подтвердили информацию об исчезновении россиянина. "Поисковая операция результатов до настоящего времени не принесла", - сказал генконсул Егор Иванов.

На пляжах Пхукета на западном побережье острова сейчас установлены красные флаги, предупреждающие о высокой опасности купания в море. В так называемый низкий сезон, который длится на Пхукете с мая по октябрь, муссоны приносят тропические ливни и вызывают волны в море, которые могут быть опасны для жизни купающихся.