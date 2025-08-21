Нападавшего задержали, его привлечение к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 162 УК РФ находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мужчина с ножом напал на сотрудника пункта выдачи в 3-м Нижнелихоборском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"36-летний мужчина зашел в один из пунктов выдачи заказов в 3-м Нижнелихоборском проезде и, угрожая 17-летней работнице пункта ножом, потребовал отдать ему материальные ценности. Злоумышленник запер дверь в помещение, высказывая угрозы физической расправы, заставил девушку пройти в зону хранения товаров, где похитил у нее серебряное кольцо, а также предназначенные для выдачи украшения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что мужчина задержан, его привлечение к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре.

В свою очередь в правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о пункте выдачи Wildberries.