Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за подготовку теракта по заданию Киева

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). "Приговором Южного окружного военного суда подсудимая приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщили в ФСБ.

Женщину задержали в Симферополе. По данным ФСБ, она осуществляла по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок. Тем самым сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в Крыму.

В ходе обыска по месту жительства россиянки изъяты самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны. Установлено, что ее деятельность координировалась с территории Украины через мессенджер Viber, что подтверждается информацией в изъятых у нее средствах связи.

В ФСБ подчеркнули, что основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими знаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний. В спецслужбе призвали российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в интернете во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность.