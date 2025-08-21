В Санкт-Петербурге СК завел дела об обмане дольщиков двух ЖК

В офисах застройщика были проведены обыски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил два уголовных дела по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах города. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.

"Жителями Санкт-Петербурга активно обсуждается вопрос нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал". Данная ситуация вызвала обеспокоенность граждан, в связи с чем взята на контроль руководством ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. В офисах застройщика проведены обыски", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили.