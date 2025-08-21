Сибирячку приговорили к 8 годам колонии за производство более 25 кг наркотиков

Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил жительницу региона к 8 годам колонии общего режима за незаконное производство более 25 кг наркотических средств. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Иркутской области.

"Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы региона. Она признана виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что женщина вместе с мужем вошла в преступную группу, специализирующуюся на незаконном производстве и сбыте наркотиков на территории Иркутской области. Для серийного производства запрещенных веществ был приобретен частный дом в деревне. Деньги на покупку дома участники группы получили через тайник во Владимирской области. "В хозяйственных постройках обустроили лабораторию, приобрели специальное оборудование. Необходимые реагенты и прекурсоры им переданы бесконтактным способом. С августа по сентябрь 2024 года соучастники по инструкции изготовили вещество в виде порошка и кристаллов, а также жидкость, содержащие наркотическое средство общей массой свыше 25 кг при пересчете на сухой остаток", - добавили в прокуратуре.

Деятельность преступников была пресечена полицией в ноябре 2024 года. "В ходе оперативных мероприятий изъято около 2 тонн веществ и жидкостей, хранившихся в сарае для дальнейшего незаконного изготовления наркотиков. <…> В отношении соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство", - сообщили в прокуратуре региона.