Срок содержания под стражей продлили по 21 ноября включительно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд продлил по 21 ноября срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и ряде других преступлений. Как сообщает корреспондент ТАСС, решение о продлении меры пресечения Попову было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.

"Продлить Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 21 ноября включительно", - говорится в судебном постановлении. Защита обвиняемого после рассмотрения ходатайства органа следствия заявила ТАСС, что обжалует решение о продлении срока ареста генералу армии.

Как сообщала накануне ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи завершили следственные действия по уголовному делу у отношении бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег через внесение в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке "Патриот". По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более чем 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела осмотрено жилище Попова, где изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте. Осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Попова. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.