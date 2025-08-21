Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга приговорил к 11 годам колонии строгого режима Дениса Квициани, которого признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки экстремистского движения АУЕ и финансировании его деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Абхазия Дениса Квициани. Он признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере, с угрозой применения насилия), ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Суд назначил Квициани наказание в виде 11 лет 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, фигурант на пять лет лишен права участвовать в работе общественных организаций.

Как установило следствие, Квициани (известный также под криминальными псевдонимами Денис Сван, Денис Абхаз, Абхаз) в период своего содержания в петербургском СИЗО-1 ("Кресты") с апреля по декабрь 2019 года был наделен находившимся за границей преступным лидером - вором в законе Давидом Чачибаей (прозвище Дато Сван, осужден в 2024 году - прим. ТАСС) неформальным статусом "положенца" - уголовного авторитета, находящегося на испытательном сроке кандидата в воры в законе. За Квициани были определены зоны преступного влияния в пределах изолятора и в других уголовно-исполнительных учреждениях Петербурга и Ленинградской области, где он впоследствии содержался бы либо отбывал наказание. О положении фигуранта в преступной иерархии свидетельствовало то, что он пополнял так называемый общак, распределял сферы влияния, разрешал различные конфликты между заключенными и осужденными, организовал применение мер воздействия к некоторым из заключенных.

Кроме того, с апреля 2019 года по апрель 2022 года Квициани, находясь в учреждениях пенитенциарной системы, организовал деятельность ячейки запрещенного в России международного движения А. У. Е и финансировал его, а с декабря 2020 года по январь 2021 года вымогал 750 тыс. рублей у одного из заключенных, осужденного за незаконный оборот наркотиков.